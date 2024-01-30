الأردن يباغت العراق في مباراة مجنونة

سجل منتخب الأردن هدفين في الوقت بدل الضائع، ليقلب تأخره بهدفين لواحد إلى الفوز 3-2 على العراق، في كأس آسيا لكرة القدم، أمس، وتأهل إلى دور الثمانية.

وشهدت المباراة طرد أيمن حسين، لاعب العراق في الدقيقة 77، بسبب احتفاله عقب الهدف الثاني للعراق.

وبدا منتخب الأردن أكثر خطورة خلال الشوط الأول، إذ أهدر علي علوان فرصة محققة في الدقيقة 17، بعدما سدد من خارج منطقة الجزاء في المرمى الخالي، مستغلاً خروج جلال حسن، حارس العراق، لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

وافتتح يزن النعيمات التسجيل للأردن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما استغل خطأ مدافع في تمرير الكرة، لينطلق من منتصف الملعب، ويسدد كرة ساقطة من وضع انفراد استقرت في الشباك.

وكاد علي جاسم يدرك التعادل للعراق قبل لحظات من انتهاء الشوط، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، مرت قريبة للغاية من القائم الأيمن للعراق.

ودخل العراق الشوط الثاني بضغط كبير لإدراك التعادل، وكاد أحمد يحيى يسجل بالفعل بعد ثلاث دقائق من استئناف اللعب، بتسديدة مباغِتة من الجهة اليسرى، أنقذها أبوليلى بصعوبة. وأطلق حسين علي، ظهير العراق، تسديدة قوية في الدقيقة 54 من حافة منطقة الجزاء، لكن أبوليلى واصل تألقه، ليبعد الكرة عن مرماه. وحرم أبوليلى (حارس الأردن) إبراهيم بايش، من تعديل النتيجة، بعدما تصدى لتسديدة قوية في الدقيقة 65. وأدرك المدافع سعد ناطق التعادل للعراق في الدقيقة 68، بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها علي جاسم داخل منطقة الجزاء، ليرتقي لها مدافع أبها السعودي بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وخرج ناطق محمولاً على محفة، إذ تعرض للإصابة بعد ثلاث دقائق من تسجيله هدف التعادل.

ووضع أيمن حسين بلاده في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 76، بعدما وصلت إليه الكرة عقب إبعاد خطأ من الدفاع، ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، بينما فشل الحارس في التصدي لها.

وتعرض حسين، الذي سجل هدفه السادس في البطولة محتلاً صدارة قائمة الهدافين حتى الآن للطرد، بعدما منحه الحكم البطاقة الصفراء الثانية، بسبب احتفاله عقب الهدف. وأنقذ حارس العراق مرماه حين تصدى لتسديدة التعمري من مدى قريب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. لكن يزن العرب، مدافع الأردن، أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد كرة ارتدت من الحارس، ليسددها من مدى قريب في الشباك.

وبينما ظن الجميع أن المباراة في طريقها لشوطين إضافيين، سجل نزار الرشدان، الهدف الثالث للأردن، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.