صحيفة: شباب الأهلي يوافق على رحيل إيغور

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن شباب الأهلي وافق على رحيل اللاعب إيغور جيسوس، بعدما تلقى المهاجم الشاب أكثر من عرض للعودة إلى الدوري البرازيلي.

وقالت صحيفة «غلوبو» إن نادي بوتافوغو دخل في مفاوضات مع جيسوس للتعاقد معه بداية من الصيف المقبل، خصوصاً أن عقده ينتهي مع «فرسان دبي» بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن شباب الأهلي لا يمانع رحيل اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الحالية، في حال حصوله على مقابل مادي جيد.

من جهة أخرى، أعلن شباب الأهلي عن إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن يخوضها، أمس، أمام الاتحاد السعودي، بطلب من «النمور» الذي أبدى رغبته في عدم خوض اللقاء.