أبوجبل.. يحلم بتكرار «سيناريو 2021» مع مصر

يستعد الحارس المصري البديل، محمد أبوجبل، للمشاركة أساسياً، اليوم، في مباراة الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي «كأس إفريقيا»، على أمل أن يكرّر أداءه الهائل، خصوصاً تصدياته المذهلة لركلات الترجيح، التي أهّلت بلاده لنهائي نسخة 2021 الذي خسرته أمام السنغال.

وبعد جدل كبير صاحب انضمامه لقائمة مصر، شارك أبوجبل (34 عاماً) المعروف باسم (غباسكي) أمام الرأس الأخضر (90+12) بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بخلع في الكتف سيبعده عن البطولة. وهو السيناريو ذاته الذي حدث في نسخة 2021 في الكاميرون حين حل بديلاً عن الشناوي المصاب، وقدم نفسه بشكل رائع وأسهم في وصول مصر إلى النهائي.

ورغم خوضه أول لقاء مع منتخب بلاده بمواجهة سيراليون في 2011 في تصفيات إفريقيا، انتظر 10 سنوات كاملة ليخوض لقاءه الثاني في 2021 في مباراة ودية أمام ليبيريا. إلا أن مشاركته الدولية الحقيقية وتألقه تأخرا كثيراً حتى النسخة الماضية، حين أصيب الشناوي في لقاء ساحل العاج في ثمن نهائي بطولة إفريقيا.

ولعب أبوجبل دور البطولة حين كان حاسماً في ركلات الترجيح أمام ساحل العاج، ثم أمام الكاميرون في نصف النهائي، وفي النهائي أمام السنغال تصدى لركلة جزاء في المباراة سددها ساديو مانيه. وفي ركلات الترجيح تصدى لواحدة، لكن زملاءه ضيعوا اثنتين، بينما فشل في التصدي للركلة الحاسمة التي سجلها مانيه، ومنحت السنغال اللقب.

ويلعب أبوجبل حالياً لفريق البنك الأهلي المصري حديث العهد في الدوري المحلي، وقدّم أداءً مهتزاً شهد استقباله 17 هدفاً في 11 مباراة، ما أثار انتقادات حادة للمدرب البرتغالي لمصر، روي فيتوريا، عند استدعائه. وحين يعود الحارس صاحب القميص (23) للوقوف بين خشبات مرمى مصر أمام الكونغو، يأمل فيتوريا أن يكون محل ثقته الكبيرة، ويبرهن على نجاح رهانه عليه.

وتقام مباراة مصر والكونغو على استاد لوران بوكو في سان بيدرو، وتدخل مصر اللقاء دون قائدها ومهاجمها الأبرز صلاح (31 عاماً) المُصاب. والتقى الفريقان أربع مرات من قبل، فازت مصر ثلاث مرات آخرها في 2019 في القاهرة 2-صفر، فيما فازت الكونغو حين كانت تلعب باسم (زائير) 3-2 في 1974 في القاهرة أيضاً. ومن المتوقع غياب النجم المصري إمام عاشور عن لقاء اليوم، بسبب ارتجاج في المخ أصيب به خلال التدريب.

في المقابل، يعوّل مدرب الكونغو، الفرنسي سيباستيان دوسابر، على مواصلة لاعبيه المدافع شانسيل مبيمبا (مرسيليا الفرنسي)، ولاعب الوسط يوان ويسا (برنتفورد الإنجليزي) تألقهما. وفي مباراة ثانية اليوم، يتوقع أن يواصل منتخب غينيا الإستوائية مفاجآته، بعد تصدره مجموعته التي ضمت نيجيريا وساحل العاج، وذلك حين يلتقي غينيا التي تأهلت بصعوبة من خلال المركز الثالث.

. مصر واجهت الكونغو أربع مرات من قبل، فازت في ثلاث، مقابل فوز وحيد للكونغو.