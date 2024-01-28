مسار الأدوار الإقصائية يبعد المنتخب عن الكبار حتى نصف النهائي

تلوح فرصة ثمينة للمنتخب لبلوغ نصف نهائي كأس آسيا للمرة الثالثة توالياً، بعدما أسفر مسار الأدوار الإقصائية عن ابتعاد المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب عن طريق «الأبيض» حتى المربع الذهبي.

وتنطلق رحلة المنتخب في الأدوار الإقصائية اليوم بلقاء طاجيكستان، ويتفوق «الأبيض» من الناحية التاريخية على منافسه الطاجيكي الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى. وخدم المركز الثاني الذي حققه المنتخب في الدور الأول عن المجموعة الثالثة، في ابتعاده عن طريق المنتخبات المرشحة حتى نصف النهائي على الأقل، وهي منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وإيران وأستراليا.

وفي حال تجاوز المنتخب عقبة طاجيكستان، فسيلتقي في دور الثمانية مع الفائز من لقاء العراق والأردن، حيث إنه رغم عدم سهولة أي من المنتخبين، ولكن ستكون حظوظ «الأبيض» متساوية، سواء مع العراق أو الأردن. في المقابل، في حال تأهل إلى نصف النهائي، سيلتقي مع أحد منتخبات أستراليا وإندونيسيا، أو السعودية وكوريا الجنوبية.

ويسعى «الأبيض» إلى تكرار تأهله إلى المربع الذهبي، بعدما حصل على المركز الثالث في نسخة 2015 بأستراليا، ووقتها خسر من البلد المضيف في نصف النهائي، قبل أن يفوز على العراق في مباراة تحديد المركز الثالث، بينما خسر أمام قطر في نصف نهائي النسخة الماضية 2019 في الإمارات، بينما ألغى الاتحاد الآسيوي مباراة تحديد المركز الثالث.