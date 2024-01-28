فوز الفجيرة والتعاون والذيد ويونايتد في دوري «الأولى»

فاز فريق الفجيرة على نظيره «سيتي» 4-3، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرتقي الفائز إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة، وسيتي في المركز 16 برصيد سبع نقاط.

وتغلب التعاون على مسافي 3-1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مسافي عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وأثقل الذيد مرمى الرمس بثلاثة أهداف نظيفة، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، وبقي الرمس أخيراً بست نقاط، وفاز «يونايتد» على مصفوت 4-صفر، وأصبح رابعاً برصيد 27 نقطة، ومصفوت في المركز 15 برصيد 13 نقطة.