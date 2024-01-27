غابش يودع «سلة دبي» بعد 33 عاماً من العطاء 

أعلن عميد حكام كرة السلة في آسيا، وثاني أكثر حكام العالم استمرارية في إدارة المباريات، الإماراتي يعقوب غابش (62 عاماً)، أن النسخة الحالية في بطولة دبي الدولية التي يسدل الستار عنها اليوم في نسختها الـ33، هي الأخيرة له في البطولة التي تواجد فيها منذ انطلاقتها الأولى عام 1989، وأدار خلالها 211 مباراة.

وقال غابش لـ«الإمارات اليوم»: «إن مسيرة العطاء في بطولة دبي الدولية وصلت إلى محطتها الختامية مع نهاية النسخة الحالية، خصوصاً مع بلوغي الـ62 عاماً، تاركاً المجال للأجيال المقبلة من قضاة الملاعب الإماراتيين لإكمال المهمة في بطولة نجحت في حجز مكانة لها كأعرق وأكثر بطولات آسيا استمرارية».

وأوضح: «رغم توجهي في 2015 لإنهاء مسيرتي في اللعبة فإن شرف حصد جائزة الإبداع الرياضي كان وراء التراجع عن قرار الاعتزال، ومواصلة المسيرة في ظل معاناة كرة السلة على صعيد نقص أعداد الطواقم التحكيمية بشكل عام والمواطنة على وجه التحديد، ليشهد العامان الماضيان فتح الباب أمام ظهور أجيال جديدة من طواقم الحكام الإماراتيين الذين نجحوا في الحصول على الشارة الدولية، منهم حمزة عيسى الذي تألق في إدارة مباريات بطولات المنتخبات العربية الأخيرة، ووجوده في النسخة الحالية لـ(سلة دبي)، ما شجعني على اتخاذ قرار أن تكون النسخة الـ33 والحالية هي الأخيرة لي في بطولة دبي».

وارتبطت مسيرة غابش في عالم كرة السلة منذ حصوله على الشارة الدولية عام 1984 بإدارته أكثر من 1200 مباراة على صعيد فرق الصف الأول، منها 211 مباراة في بطولات دبي، صنعت منه أسطورة في اللعبة ليس على صعيد المنطقة العربية وآسيا فحسب، وإنما كثاني حكام اللعبة دولياً بعد الأميركي المعتزل ولت جورتور صاحب مسيرة الـ44 عاماً من إدارة مباريات دوري السلة الأميركية للمحترفين «إن بي إيه».

وعن موعد اعتزاله اللعبة، قال غابش: «أفخر بأن مسيرتي تضمنت العديد من المحطات المهمة، خصوصاً على الجانب التحكيمي الذي أدرت خلاله العديد من النهائيات الخليجية والقارية، بجانب وجودي في جميع نسخ بطولة دبي الدولية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، إذ لم يسبق لأي حكم على المستوى الخليجي والعربي، وحتى القاري، أن استمر هذا الكم من السنوات في إدارة مباريات الصف الأول، وهو فخر للتحكيم الإماراتي الذي لطالما كان موضع ثقة في إدارة البطولات الكبرى، ويعود الفضل في جزء كبير منه إلى الدعم الذي نلقاه من اتحاد السلة الإماراتي برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، إلا أن بلوغي حاجز الـ62 عاماً يصعب من مهمة الحفاظ على الجاهزية البدنية المطلوبة، وأفضل اعتزال اللعبة وأنا في قمة عطائي، وأن يكون الموسم الحالي هو الأخير لي على صعيد إدارة المباريات».

يعقوب غابش:

أُفضل الاعتزال في قمة عطائي.. هذا موسمي الأخير في إدارة المباريات.

. بلوغي الـ62 عاماً يصعب مهمة الحفاظ على الجاهزية البدنية.