صدام نيجيري - كاميروني في أدغال ساحل العاج

تصطدم نيجيريا الفائزة باللقب ثلاث مرات بالكاميرون صاحبة خمسة ألقاب في قمة مباريات الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، اليوم، على ملعب فيليكس أوفويت - بوانيي في أبيدجان، فيما تأمل أنغولا أن تتفادى مفاجآت جارتها ناميبيا لمواصلة مشوارها بالبطولة.

ونيجيريا والكاميرون قوتان رئيستان في الكرة الإفريقية، ويُعد لقاؤهما الذي ينبئ بالكثير من الندية والإثارة، نهائياً مبكراً حتى مع التراجع الواضح في مستوى الكاميرون أخيراً.

والتقى الفريقان لآخر مرة في ثمن النهائي في بطولة 2019، وتأهلت نيجيريا إلى ربع النهائي بعد الفوز 3-2.

تدخل نيجيريا اللقاء في وضع أفضل فنياً، إذ تأهلت وفي جعبتها سبع نقاط، جمعتها من تعادل مع غينيا الاستوائية إحدى مفاجئات البطولة 1-1 افتتاحاً، والفوز على المضيفة ساحل العاج وغينيا بيساو 1-0.

أمّا الكاميرون فتأهلت في اللحظات الأخيرة بعدما فازت على غامبيا 3-2 بهدف للمدافع كريستوفر ووه، بعدما تعادلات افتتاحاً مع غينيا 1-1، وخسرت من المتصدرة السنغال 3-1.

وعلى ملعب السلام في بواكي، تقص أنغولا، المتصدر المفاجئ لمجموعة ضمت الجزائر وبوركينا فاسو، شريط مباريات ثمن النهائي أمام ناميبيا التي حقّقت فوزها الأول في رابع مشاركاتها بالبطولة.