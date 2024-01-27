المغرب حاضر بقوة في التشكيلة الإفريقية المثالية لدور المجموعات

فرض نجوم منتخب المغرب هيمنتهم على التشكيلة الأفضل في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حالياً في ساحل العاج.

وأعلن حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على منصة «إكس»، القائمة المثالية للدور الأول، التي اختتمت منافساته الأربعاء الماضي.

وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد أربعة من لاعبيه في التشكيلة، فيما حضر ثلاثة لاعبين من منتخب السنغال (حامل اللقب)، ولاعبان من غينيا الاستوائية، ولاعب وحيد من الكونغو الديمقراطية وأنغولا.

وجاءت القائمة التي أعلن عنها «كاف» على النحو التالي:

- حراسة المرمى: خيسوس أوونو (غينيا الاستوائية).

- الدفاع: آرثر ماسواكو (الكونغو الديمقراطية)، خاليدو كوليبالي (السنغال)، نايف أكرد وأشرف حكيمي (المغرب).

- الوسط: لامين كامارا (السنغال)، عزالدين أوناحي وسفيان امرابط (المغرب).

- الهجوم: إسماعيلا سار (السنغال)، جيلسون دالا (أنغولا)، إيميليو نسووي (غينيا الاستوائية).