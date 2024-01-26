العروبة يهزم دبا الحصن ويعزز صدارة "الهواة"

فاز العروبة على ضيفه دبا الحصن 2-1 اليوم في انطلاق مرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وعزز العروبة صدارته بالنقطة 45، بينما ظل دبا الحصن بـ 34 نقطة في المركز الثاني. وسجل للعروبة المالي الحساني تامبورا في الدقيقة (1) ومهند خميس (17)، بينما سجل لدبا الحصن المالي بولنغ ديمبل (15). وفي مباراة ثانية فرض الجزيرة الحمراء التعادل على الظفرة 2-2. وسجل للظفرة وليد عمبر (46) والبرازيلي بيدرو بافلوف (63)، بينما سجل للجزيرة الحمراء البرازيلي فيتور دي مور (1) وعلي صنقور (78).

وفي مباراة ثالثة فاز الحمرية على "جلف اف سي" بهدفين نظيفين، سجلهما الجزائري زين محمد تومي (65)، والبرازيلي جيلهيرم ناسيمينتو (72). وفاز جلف يونايتد على العربي 3-1. وسجل للفائز، الانجليزي جاي بيسلي (34) ومواطنه جوش فاولر (41)، وخميس ناصر (90+3)، بينما سجل للعربي المالي لادجي مالي (65).