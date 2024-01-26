رحلة صحراوية وحفل شواء لمتصدر الدوري

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى رحلة في صحراء دبي لكسر حالة الملل على لاعبي «الإمبراطور» خلال فترة التوقف الدولي، بداعي مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم آسيا.

ونشر الوصل على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو أثناء توجه فريق الكرة إلى رحلة صحراوية، تخللت العديد من الأحداث الترفيهية والألعاب التي جمعت اللاعبين، وفي الوقت نفسه تنظيم حفل شواء شارك فيه المدرب الصربي ميلوش ميليوفيتش.

ويستعد الفريق لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين في الشهر المقبل، بخوض التدريبات اليومية في زعبيل، بينما يلعب ودياً غداً مع الأخدود السعودي، إذ يتصدر الوصل لائحة ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، بفارق خمس نقاط عن العين في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، إذ سيلتقي مع النصر في الجولة الـ13، بينما يلعب في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الوحدة.

من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام إيطالية أن نادي تورينو رفض عرضاً من الوصل لضم اللاعب كوفي دجيدجي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «تورو نيوز» أن النادي الإيطالي تمسك باستمرار المدافع الإيفواري، رغم الراتب المغري الذي قدمه الوصل لضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً.