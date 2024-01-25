المحاولة السابعة تبتسم لـ «نسور قاسيون» في آسيا

ابتسمت المحاولة السابعة بوجه المنتخب السوري في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعدما تمكن «نسور قاسيون» من التأهل إلى دور الـ16، بعد الفوز أول من أمس على المنتخب الهندي بهدف دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة القارية المقامة حالياً في قطر، ليتأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

واستهل المنتخب السوري مشاركته في النسخة الحالية، بتعادل سلبي أمام أوزبكستان، قبل الخسارة أمام منتخب أستراليا بهدف دون رد، لتنتظر الفرحة السورية حتى المباراة الأخيرة التي عرف من خلالها المنتخب كيفية الفوز على نظيره الهندي، بهدف عمر خريبين في الدقيقة 76، والتأهل لدور الـ16، الذي يلتقي فيه منتخب سورية مع نظيره الإيراني متصدر المجموعة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.

«الإمارات اليوم» ترصد المشاركات الست السابقة لمنتخب سورية في كأس آسيا، التي استهلت في عام 1980، مع العلم أن «نسور قاسيون» كانوا قريبين في نسخة الإمارات 1996 من تحقيق إنجاز التأهل للدور الثاني، لولا فارق الأهداف الذي حرم المنتخب من تحقيق حلمه.

1 - الكويت 1980

في نسخة 1980 في الكويت، تعادل المنتخب السوري سلباً في مباراته الافتتاحية أمام إيران، قبل الفوز بهدف دون رد وبذات النتيجة على منتخبي بنغلاديش والصين، والتعثر في المباراة الأخيرة أمام كوريا الشمالية (2-1)، ليخرج من دوري المجموعات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخبي إيران وكوريا الشمالية اللذين تشاركا الصدارة.

2 - سنغافورة 1984

جاء المنتخب السوري مجدداً في المجموعة الأولى، وحل بالمركز الرابع في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، من فوز وحيد جاء على حساب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، مقابل تعادل إيجابي أمام منتخب قطر (1-1)، وتجرع هزيمتين متتاليتين أمام السعودية (صفر-1)، والكويت (3-1) في مباراة كان «نسور قاسيون» الطرف المبادر بالتسجيل عبر نجم المنتخب السابق وليد أبوالسل في الدقيقة الخامسة.

3 - قطر 1988

قدم المنتخب السوري في نسخة قطر 1988 أداءً لافتاً قاده إلى الفوز على كل من منتخبي الكويت والبحرين بالنتيجة ذاتها هدف دون رد، إلا أن تعرضه للخسارة أمام المنتخب السعودي بثنائية نظيفة، ومن ثم أمام الصين (3-صفر)، حرمه تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع في المجموعة الثانية، برصيد أربع نقاط، بفارق النقطة عن منتخب الصين الوصيف، فيما تصدر الأخضر السعودي المجموعة بست نقاط.

4 - الإمارات 1996

حل المنتخب السوري في المجموعة الثالثة، في نسخة حرم فيها فارق الأهداف «نسور قاسيون» تحقيق إنجاز التأهل للدور الثاني والاكتفاء بالمركز الثالث في المجموعة، بعد تعادله بالنقاط مع كل من منتخبي الصين وأوزبكستان برصيد ثلاث نقاط، في نسخة خسر فيها منتخب سورية مباراته الافتتاحية أمام اليابان (صفر-1)، ومن ثم أمام الصين (صفر-3)، قبل تحقيق الفوز على أوزبكستان (2-1).

5 - قطر 2011

رغم البداية المبشرة لـ«نسور قاسيون» بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة (2-1)، إلا أن تعرض المنتخب السوري للهزيمة أمام كل من اليابان والأردن بالنتيجة ذاتها (2-1)، كانت كفيلة باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية، ووداعه البطولة، في مجموعة تشارك الصدارة فيها كل من اليابان والأردن بسبع نقاط لكل منهما.

6 - الإمارات 2019

تفاءل الجمهور السوري بالمستوى الذي ظهر به المنتخب وبلوغه ملحق التأهل إلى كأس العالم 2018، إلا أن الفريق قدم الأداء الأسوأ في تاريخ مشاركاته في بطولات آسيا، والاكتفاء بنقطة وحيدة جاءت من تعادل سلبي أمام فلسطين في مباراتهم الافتتاحية، قبل أن يتجرع الهزيمة أمام الأردن بثنائية نظيفة، والتعثر أمام أستراليا بنتيجة (3-2).