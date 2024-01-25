العراق يختتم الدور الأول في آسيا بالعلامة الكاملة

اختتم العراق، أمس، الدور الأول من كأس آسيا، بالعلامة الكاملة بعد الفوز على فيتنام 3-2، ليختتم دور المجموعات بتسع نقاط، بعد أن ضمن مبكراً الصدارة وبطاقة ثمن النهائي عن المجموعة الرابعة. في المقابل حسم اليابان تأهله إلى الدور الثاني، بعد الفوز على إندونيسيا 3-1. وسجل للعراق ريبين سولاقا (47)، وأيمن حسين (73 و90+12 من ركلة جزاء)، ولفيتنام التي أكملت الشوط الثاني بـ10 لاعبين، بوي هوانغ فييت انه (42) ونغوين كوانغ هاي (90+1).

في المقابل سجل لليابان أياسي أويدا (6 من ركلة جزاء و52) وجاستن هوبنر (88 خطأ في مرمى فريقه)، في حين سجل لإندونيسيا ساندي ولش (90+1).

وتصدر العراق المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 6 لليابان، و3 لإندونيسيا، ونقطة لفيتنام.