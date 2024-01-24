غياب الهداف التاريخي لأسباب فنية.. ابعاد مبخوت وقرارات بينتو يثيران الجدل

أكّد مدير منتخب الامارات لكرة القدم ياسر سالم أن ابعاد الهداف التاريخي علي مبخوت أمام ايران في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم في قطر والتي اثارت جدلاً واسعاً كانت لأسباب فنية.

واثار استبعاد المخضرم مبخوت (33 عاماً)، الهداف التاريخي للامارات برصيد 85 هدفاً، عن مباراة ايران وجلوسه في المدرجات تساؤلات الشارع الرياضي حول عدم اقتناع المدرب البرتغالي باولو بينتو بمهاجم الجزيرة.

وجلس مبخوت، صاحب تسعة أهداف في كأس آسيا وهداف نسخة 2015 برصيد خمسة اهداف، احتياطيا في مباراتي هونغ كونغ وفلسطين، قبل ان يستبعد نهائيا امام ايران رغم غياب المهاجم الشاب سلطان عادل (19 عاماً) بسبب الاصابة، بعدما فضله بينتو في اول مباراتين على هداف الامارات الأول.

وقال سالم في تصريح تلفزيوني بعد المباراة عن سبب استبعاد مبخوت "انها قناعات المدرب (بينتو) الفنية ونحن نحترمها"، نافياً ان يكون هناك اي سبب آخر "فمبخوت ملتزم بالتدريبات، ويوجّه زملاءه الشباب وهو يقول ان مصلحة المنتخب هي الأهم".

وتابع" هي قرارات مدرب ونحن نحترمها، وندعم اي لاعب يشارك في التشكيلة".

وحلّت الامارات التي لم تحرز اللقب القاري (حلّت وصيفة على أرضها في 1996)، وصيفة في مجموعتها وتلاقي طاجيكستان في ثمن النهائي.

من جهته، اكد سيرجيو كوستا مساعد مواطنه بينتو الذي حضر المؤتمر الصحافي بعد مباراة ايران بسبب طرد الاخير امام فلسطين ان "بينتو اعد اللاعبين القادرين على تنفيذ خططه وتعليماته، ومن يشارك ينفذ ما يطلب منه بكفاءة"، معتبرا ان اكثر" ما يحتاج اليه المنتخب في هذه المرحلة هو الثقة".

لكن الثقة في بينتو الذي استلم مهامه في يوليو/ تموز بديلا للارجنتيني رودولفو اروابارينا بدأت تهتز، ولاسيما ان مدرب كوريا الجنوبية السابق في مونديال 2022 لم يستقر على تشكيلة واحدة في المباريات الثلاث التي خاضها في دور المجموعات.

وابدى محمد غراب لاعب الامارات السابق والمحلل الفني في قناة ابوظبي الرياضية استغرابه من "جلوس مبخوت في المدرجات رغم غياب المهاجم الاساسي( سلطان عادل)".

وتابع" هل يعتبر بينتو كأس آسيا محطة اعداد؟ لانه غيّر في الأسماء خلال ثلاث مباريات، وفي مباراتي هونغ كونغ وفلسطين اشرك فابيو ليما وكايو كانيدو ثم اجلسهما احتياطيين امام ايران".

وانهى" مع هذا المدرب يصعب توقع اي تشكيل".

من جهته، قال المعلق علي حميد "ما هو موقف المدرب من علي مبخوت؟ هل هو شخصي؟ اذا كان الامر شخصيا، فاللاعب هو صاحب ارقام قياسية، وهي تعطيه افضلية ان يكون اساسيا".

وسأل حميد المدرب البرتغالي "اذا لم تكن مقتنعا به فلماذا اخترته في القائمة أساسا؟ ولماذا التغيير المستمر في التشكيلة، واشراك بين ثلاثة وخمسة لاعبين جدد في كل مباراة؟".