البطائح يقترب من نهائي دروي الصالات

قطع فريق البطائح نصف الطريق نحو التأهل للمباراة النهائية لدوري كرة قدم الصالات بفوزه على اتحاد كلباء 1-0، أول من أمس، ضمن دور الذهاب في نصف نهائي مرحلة «البلاي أوف». وسجل هدف البطائح عبدالقادر الحاج في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

ويلتقي الفريقان في مواجهة الإياب الجمعة المقبل في الملعب نفسه، إذ يحتاج البطائح إلى تحقيق الفوز مجدداً أو التعادل للانتقال لخوض مباراتي الدور النهائي أمام خورفكان، بينما يحتاج اتحاد كلباء للفوز بفارق هدفين أو أكثر لخطف بطاقة التأهل للنهائي، بينما إذا فاز كلباء بهدف وحيد سيتعادل الفريقان بالفوز والأهداف، حينها سيلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.