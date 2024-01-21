هدف عكسي يحرم «النشامى» الفوز على كوريا الجنوبية

أهدر الأردن تأهلاً مبكراً وفوزاً نادراً على كوريا الجنوبية، عندما سجّل هدفاً عكسياً في الرمق الأخير، ليخيّم تعادل مثير 2-2 على مواجهتهما، أمس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس آسيا في كرة القدم بقطر.

على ملعب الثمامة في الدوحة أمام 36 ألفاً و627 متفرجاً، سجّل لكوريا نجمها هيونغ-مين سون (9 من ركلة جزاء)، ويزن العرب (90+1 خطأ في مرمى فريقه)، وللأردن يونغ-وو بارك (37 خطأ في مرمى فريقه)، ويزن النعيمات (45+6). وحافظ الأردن على الصدارة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن كوريا، مقترباً من التأهل إلى دور الـ16، بعد فوزه افتتاحاً على ماليزيا 4-صفر.

ويلعب في الجولة الثالثة الأخيرة، الخميس المقبل، الأردن مع البحرين، وكوريا الجنوبية مع ماليزيا، علماً بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهلان إلى دور الـ16، مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وقال نجم الأردن موسى التعمري لقناة «بي إن سبورتس»: «نقطة مهمة بالنسبة لنا، ولكوريا أيضاً. كانت المباراة مفتوحة من الطرفين، لكن غياب التركيز في الدقائق الأخيرة أدى إلى هدف التعادل».

وأضاف لاعب مونبلييه الفرنسي الذي سجل ثنائية أمام ماليزيا: «النقطة مرضية للطرفين.. قلنا من قبل لسنا هنا للدفاع، بل للعب وإمتاع جمهورنا».

وكان الأردن قريباً جداً من تحقيق ثاني أكبر مفاجأة في البطولة، بعد فوز العراق على اليابان حاملة اللقب أربع مرات 2-1 أول من أمس.