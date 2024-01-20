«فيفا» يحدد موعد الإعلان عن جدول مباريات مونديال 2026

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرابع من فبراير المقبل موعداً للإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وذكر «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي يوم أمس، أنه سيتم الكشف عن الجدول عبر بث مباشر لقنوات من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب المنصة الرسمية «فيفا بلس».

ومن المقرر أن يتم الإعلان أيضاً، عن موقع وملعب مباراة افتتاح المونديال، ومواقع كل مجموعة، وأماكن الإقامة في المسابقة التي ستنطلق في يوليو 2026.

وأضاف «فيفا»: «من المقرر أن تُقام كأس العالم المقبلة في 16 مدينة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي أتلانتا، بوسطن، دالاس، جوادالاخارا، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجليس، مكسيكو سيتي، ميامي، مونتيري، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورونتو، وفانكوفر». يُذكر أن النسخة المقبلة ستكون الأولى التي يشارك فيها 48 منتخباً بدلاً من 32.