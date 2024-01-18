لبنان ينتزع «نقطة الأمل» أمام الصين.. وقطر أول المتأهلين

حافظ المنتخب اللبناني على آماله في بلوغ الدور الثاني من بطولة كأس آسيا في كرة القدم، المقامة في ضيافة قطر. وجاء ذلك بعد تعادله سلبياً، أمس، في الجولة الثانية عن المجموعة الأولى أمام الصين، الذي رفع رصيده إلى نقطتين، بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الأولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر صفر-3 في افتتاح البطولة.

وتختتم مباريات المجموعة الأولى الإثنين المقبل، حيث يلتقي لبنان مع طاجيكستان، في حين تلتقي الصين مع قطر في اليوم عينه. ورغم عدم تحقيق لبنان الفوز، إلا أن التعادل أبقى على آماله في التأهل، حيث يقضي نظام البطولة بتأهل أول وثاني المجموعات الست، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية، ضمن المجموعة الأولى نفسها، تصدرت قطر بعد الفوز بنتيجة (1-صفر) على طاجيكستان، الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد أمادوني كامولوف، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم على استاد البيت في مدينة الخور. وباتت قطر أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني، بعد أن رفعت رصيدها إلى ست نقاط، وظلت طاجيكستان بنقطة فقط. وسجل أكرم عفيف هدف المباراة الوحيد، بعد أن استلم تمريرة بينية من المعز علي في الدقيقة 17 في وضع انفراد، ليضع الكرة بذكاء في الشباك. وبعد حسم قطر التأهل رسمياً، لاتزال المنتخبات الثلاثة الأخرى تملك فرصة بلوغ الدور الثاني.

وكان عفيف سجل هدفين في فوز قطر على لبنان في الجولة الأولى من البطولة القارية، ليتصدر لاعب نادي السد ترتيب هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف.