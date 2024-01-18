4 نقاط فنية منحت «سلة» شباب الأهلي التفوق على الشمال القطري

أسهمت أربعة عوامل فنية قوية، في تفوق فريق السلة بنادي شباب الأهلي، على ضيفه الشمال القطري، بنتيجة (110-81)، أول من أمس، لحساب المجموعة الثانية، في افتتاح مرحلة إياب الدور التمهيدي من بطولة «سوبر غرب-آسيا» عن المنطقة الخليجية.

وتمكن لاعب شباب الأهلي قيس عمر من إحداث نقطة التحول، بتسجيله لتسع نقاط متتالية، ممهداً الطريق لزملائه لبسط هيمنتهم المطلقة على نتائج فترات المباراة الأربع بواقع (36-22 و24-23 و29-17 و21-19)، في نتيجة احتفظ من خلالها «فرسان السلة» على مركز وصافة فرق المجموعة، برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة عن المنامة البحريني المتصدر، الذي فاز بدوره في الجولة

نفسها على مضيفه كاظمة الكويتي (102-82).

«الإمارات اليوم» ترصد نقاط القوة من الناحية الفنية، التي نجح فريق شباب الأهلي في استثمارها، وقادته للخروج فائزاً بفارق 29 نقطة، وفقاً للإحصاءات الرسمية لموقع دوري «سوبر غرب-آسيا».

1- كفاءة لويس

قدم المحترف الأميركي كافان لويس، نفسه كأفضل لاعبي مباريات «سوبر غرب-آسيا»، بعد تصدره قائمة لاعبي الفريق الذي حققوا أرقاماً مزدوجة، بمؤشر كفاءة بلغ 38% على مدار 21 دقيقة لعب، سجل على مدارها 34 نقطة، ونسبة نجاح تسجيل لامست 70%، إضافة إلى ست متابعات، وخمس تمريرات حاسمة.

2- قيس عمر

فرض الدولي قيس عمر حضوره القوي من الناحيتين الهجومية والدفاعية، إذ إلى جانب تسجيله إجمالي 12 نقطة، نجح في التقاط ثمانى كرات مرتدة عن السلة «ريباوند»، ليصبح من خلالها ثاني لاعب غير أجنبي بتاريخ (سوبر غرب-آسيا) يتخطى حاجز 100 كرة مرتدة عن السلة، بإجمالي 107 كرات مرتدة باسمه، بعد لاعب الهلال السعودي السويلم في الموسم الماضي.

3- نسب التسجيل

تسيد «فرسان السلة» الإحصاءات الفنية سواء على صعيد الثلاث نقاط، بنسبة نجاح بلغت 39% مقارنة بـ31% للفريق القطري، أو على صعيد النقطتين بنسبة لامست 59%، مقابل 55% لفريق الشمال.

4- المتابعات والأخطاء الهجومية

نجح فريق شباب الأهلي في تسجيل 43 متابعة ناجحة للكرة، بعد تسديدها وارتداها عن السلة، مقابل 37 للشمال، وجاءت مكملة لوقوع أقل على صعيد الأخطاء الهجومية (فقدان الكرة أثناء الهجمات)، اقتصرت على تسع مرات للاعبي شباب الأهلي، مقابل 21 مرة لفريق الشمال.