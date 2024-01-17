مبخوت والمعز يطاردان رقم علي دائي التاريخي

يعد أسطورة منتخب إيران السابق علي دائي هو الهداف التاريخي لكأس أمم آسيا، حيث سجل 14 هدفاً في ثلاث نسخ من البطولة (1996، 2000، 2004)، ويسعى العديد من النجوم في النسخة الحالية 2023 قطر إلى تحطيم هذا الرقم القياسي.

ويحتل المركز الثاني الكوري الجنوبي لي دونغ كوك برصيد 10 أهداف، ويتواجد في القائمة الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات علي مبخوت الذي يمتلك في رصيده تسعة أهداف في البطولة القارية، إلى جانب مهاجم منتخب قطر المعز علي الذي يمتلك الرصيد نفسه من الأهداف بعدما نال لقب هداف النسخة الماضية 2019 برصيد تسعة أهداف، كأكثر لاعب يحرز أهدافاً في نسخة واحدة.

ورغم اعتزال علي دائي اللعب منذ أكثر من عقد من الزمان، فإنه لايزال يحظى باحترام وتقدير كبيرين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء آسيا، إذ إنه بالإضافة إلى كونه هداف كأس آسيا التاريخي، فاز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية طوال مسيرته الكروية، فقد حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1999، وجائزة أفضل هداف في كأس آسيا 1996. وقاد دائي منتخب إيران إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم مرتين في 1998 و2006، ويعد علي دائي مصدر إلهام للجيل الجديد من لاعبي المنتخب الإيراني في آسيا، وينظر إليه على أنه قدوة للمهاجمين الطموحين، فقد تميز بمهاراته الفذة في تسجيل الأهداف، وقدرته على التهديف من أي مكان في الملعب، كما كان يتمتع بقوة بدنية وقدرة على التحمل هائلة، ما مكنه من اللعب بمستوى عالٍ على مدار سنوات عدة.