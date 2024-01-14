المنتخب يهزم الفلبين في افتتاح «آسيوية سلة الكراسي المتحركة»

حقق منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة فوزاً مثيراً أول من أمس على نظيره الفلبين بفارق نقطة وحيدة، حيث انتهت المباراة لصالح المنتخب بنتيجة 55-54، وذلك ضمن بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك. وبهذه النتيجة يحتل المنتخب المركز الثاني للمجموعة (B) بفارق النقاط عن المنتخب الأفغاني الذي تفوق بنتيجة عريضة وبفارق 40 نقطة على نيوزيلندا.

واتسم اللقاء بين المنتخب والفلبين بالندية الكبيرة خلال فترات المباراة الأربع، حيث انتهت الفترة الأولى بالتعادل 11-11، بينما استطاع المنتخب حسم الفترة الثانية بنتيجة 29-25، وفي عودة قوية للفلبين تمكن من التقدم في الثالثة بنتيجة 42-41، بينما كانت عودة المنتخب هي الأقوى بحسم الفترة الرابعة والأخيرة حينما اقتنص جاسم مراد رمية الحسم متقدماً للمنتخب بنتيجة 55-54. ويواجه المنتخب في المباراة المقبلة المنتخب النيوزيلندي.