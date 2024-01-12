المنتخب يفتتح «آسيوية اليد» بالفوز على هونغ كونغ

دشن منتخب كرة اليد مشاركته في بطولة آسيا، بالفوز على هونغ كونغ بفارق خمسة أهداف وبنتيجة (29-24)، في مباراة جمعتهما أمس، على صالة مدينة خليفة في البحرين، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، ضمن الدور الأول. وتُعدّ البطولة المستمرة حتى 25 الجاري، مؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وجاءت بداية المباراة سريعة لمصلحة المنتخب، ونجح في وضع فارق مريح مكّن «الأبيض» من إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدفين (13-11). وعاود مع انطلاق الشوط الثاني لتوسيع الفارق وحسم نتيجة المباراة (29-24). ويدخل المنتخب اليوم مرحلة الراحة، قبل أن يستكمل غداً مبارياته بلقاء كازاخستان، على أن يختتم مبارياته مساء 15 الجاري بلقاء البحرين.