برنامج مباريات كأس آسيا "قطر 2023"

تتجه الأنظار غدا إلى قطر، حيث الموعد مع انطلاق منافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقرّرة بين 12 الجاري و10 فبراير 2024. ويتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين مختلف المنتخبات المشاركة، حيث يحمل اللقب المنتخب القطري، والذي يفتتح المنافسات بضربة البداية غدا أمام لبنان.

برنامج البطولة

الجمعة 12 يناير:

(16,00) قطر - لبنان (المجموعة الأولى) استاد لوسيل

السبت 13 يناير:

(11,30) أستراليا - الهند (المجموعة الثانية) استاد أحمد بن علي

(14,30) الصين - طاجيكستان (المجموعة الأولى) استاد عبدالله بن خليفة

(17,30) أوزبكستان - سوريا (المجموعة الثانية) استاد جاسم بن حمد

الأحد 14 يناير:

(11,30) اليابان - فيتنام (المجموعة الرابعة) استاد الثمامة

(14,30) الامارات - هونغ كونغ (المجموعة الثالثة) استاد خليفة الدولي

(17,30) إيران - فلسطين (المجموعة الثالثة) استاد المدينة التعليمية

الإثنين 15 يناير:

(11,30) كوريا الجنوبية - البحرين (المجموعة الخامسة) استاد جاسم بن حمد

(14,30) إندونيسيا - العراق (المجموعة الرابعة) استاد أحمد بن علي

(17,30) ماليزيا - الأردن (المجموعة الخامسة) استاد الجنوب

الثلاثاء 16 يناير:

(14,30) تايلاند - قيرغيزستان (المجموعة السادسة) استاد عبدالله بن خليفة

(17,30) السعودية - عمان (المجموعة السادسة) استاد خليفة الدولي

الأربعاء 17 يناير:

(11,30) لبنان - الصين (المجموعة الأولى) استاد الثمامة

(14,30) طاجيكستان - قطر (المجموعة الأولى) استاد البيت

الخميس 18 يناير:

(11,30) سوريا - أستراليا (المجموعة الثانية) استاد جاسم بن حمد

(14,30) الهند - أوزبكستان (المجموعة الثانية) استاد أحمد بن علي

(17,30) فلسطين - الامارات (المجموعة الثالثة) استاد الجنوب

الجمعة 19 يناير:

(11,30) العراق - اليابان (المجموعة الرابعة) استاد المدينة التعليمية

(14,30) فيتنام - إندونيسيا (المجموعة الرابعة) استاد عبدالله بن خليفة

(17,30) هونغ كونغ - إيران (المجموعة الثالثة) استاد خليفة الدولي

السبت 20 يناير:

(11,30) الاردن - كوريا الجنوبية (المجموعة الخامسة) استاد الثمامة

(14,30) البحرين - ماليزيا (المجموعة الخامسة) استاد جاسم بن حمد

الأحد 21 يناير:

(14,30) عمان - تايلاند (المجموعة السادسة) استاد عبدالله بن خليفة

(17,30) قيرغيزستان - السعودية (المجموعة السادسة) استاد أحمد بن علي

الإثنين 22 يناير:

(15,00) طاجيكستان - لبنان (المجموعة الأولى) استاد جاسم بن حمد

(15,00) قطر - الصين (المجموعة الأولى) استاد خليفة الدولي

الثلاثاء 23 يناير:

(11,30) سوريا - الهند (المجموعة الثانية) استاد البيت

(11,30) أستراليا - أوزبكستان (المجموعة الثانية) استاد الجنوب

(15,00) هونغ كونغ - فلسطين (المجموعة الثالثة) استاد عبدالله بن خليفة

(15,00) إيران - الإمارات (المجموعة الثالثة) استاد المدينة التعليمية

الأربعاء 24 يناير:

(11,30) اليابان - إندونيسيا (المجموعة الرابعة) استاد الثمامة

(11,30) العراق - فيتنام (المجموعة الرابعة) استاد جاسم بن حمد

الخميس 25 يناير:

(11,30) كوريا الجنوبية - ماليزيا (المجموعة الخامسة) استاد الجنوب

(11,30) الأردن - البحرين (المجموعة الخامسة) استاد خليفة الدولي

(15,00) قيرغيزستان - عمان (المجموعة السادسة) استاد عبدالله بن خليفة

(15,00) السعودية - تايلاند (المجموعة السادسة) استاد المدينة التعليمية

* ثمن النهائي:الأحد 28 يناير:

(11,30) متصدر المجموعة الثانية - ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة (المباراة رقم 37) استاد جاسم بن حمد

(16,00) ثاني المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 38) استاد أحمد بن علي

الإثنين 29 يناير:

(11,30) متصدر المجموعة الرابعة - ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 39) استاد خليفة الدولي

(16,00) متصدر المجموعة الأولى - ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (المباراة رقم 40) استاد البيت

الثلاثاء 30 يناير:

(11,30) ثاني المجموعة الثانية - ثاني السادسة (المباراة رقم 41) استاد الجنوب

(16,00) متصدر المجموعة السادسة - ثاني الخامسة (المباراة رقم 42) استاد المدينة التعليمية

الأربعاء 31 يناير:

(11,30) متصدر المجموعة الخامسة - ثاني الرابعة (المباراة رقم 43) استاد الثمامة

(16,00) متصدر المجموعة الثالثة - ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة (المباراة رقم 44) استاد عبدالله بن خليفة

* ربع النهائي:الجمعة 2 فبراير:

(11,30) الفائز في المباراة رقم 38 - الفائز في المباراة رقم 39 (المباراة رقم 45) استاد أحمد بن علي

(15,30) الفائز في المباراة رقم 37 - الفائز في المباراة رقم 42 (المباراة رقم 46) استاد الجنوب

السبت 3 فبراير:

(11,30) الفائز في المباراة رقم 44 - الفائز في المباراة رقم 43 (المباراة رقم 47) استاد المدينة التعليمية

(15,30) الفائز في المباراة رقم 40 - الفائز في المباراة رقم 41 (المباراة رقم 48) استاد البيت

* نصف النهائي:الثلاثاء 6 فبراير:

(15,00) الفائز في المباراة رقم 45 - الفائز في المباراة رقم 46 (المباراة رقم 49) استاد أحمد بن علي

الأربعاء 7 فبراير:

(15,00) الفائز في المباراة رقم 47 - الفائز في المباراة رقم 48 (المباراة رقم 50) استاد الثمامة

* المباراة النهائية:السبت 10 فبراير:

(15,00) الفائز في المباراة رقم 49 - الفائز في المباراة رقم 50 استاد لوسيل