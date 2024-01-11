أسطورة السلة الأميركية دوايت هوارد يظهر في «دولية دبي»

أكد رئيس مجلس إدارة سما لتنظيم الفعاليات، الجهة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، عوض سامي، أن عشاق البطولة التي تقام في نسختها الـ33، خلال الفترة من 19 إلى 28 يناير الجاري، على موعد مع مشاركة أسطورة السلة الأميركية ولاعب لوس أنجلوس ليكرز، دوايت هوارد.

وقال سامي لـ«الإمارات اليوم»: «إن هوارد حظي باستقبال غير عادي لدى وصوله العاصمة الفلبينية مانيلا، تمهيداً لانضمامه إلى فريق (سترونغ غروب) القادم للمنافسة على لقب النسخة 33 من بطولة (دبي الدولية)».

وأضاف: «ارتفع عدد الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من (بطولة دبي) إلى 12 فريقاً، من ضمنها فريق (سترونغ جروب) الفلبيني، الذي حرص على تدعيم صفوفه بنجم دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين واللاعب السباق في لوس انجلوس ليكرز، دوايت هوارد».