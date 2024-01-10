منتخب الإمارات الأغلى عربياً في كأس آسيا

تشهد كأس أمم آسيا 2023 المقررة في الدوحة خلال الفترة من 12 الجاري إلى 10 من الشهر المقبل، مشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ المسابقة، بعدما أقيمت النسخة الماضية في الإمارات بنظامها المستحدث للمرة الأولى، بينما تتصدر 10 منتخبات قائمة أغلى الفرق المشاركة في البطولة من حيث القيمة السوقية للاعبين، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق الانتقالات، ويأتي منتخب اليابان في الصدارة الآسيوية بقيمة سوقية تبلغ 317 مليون يورو، بينما حل منتخب الإمارات في المركز الخامس آسيوياً والأول عربياً بقائمة من اللاعبين تبلغ قيمتهم السوقية 32 مليون يورو.

للإطلاع على أغلى الفرق المشاركة في البطولة من حيث القيمة السوقية للاعبين، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق الانتقالات، يرجى الضغط على هذا الرابط.