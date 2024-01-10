«البادل» تدشن أولى فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، انطلق اليوم «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة للمرة الأولى، ويمتد من الأربعاء 10 يناير حتى الأحد 14 يناير المقبل، وتشهد فعالياته مشاركة 200 لاعبٍ دولي، بينهم 23 من أساطير كرة القدم الدوليين. ويأتي «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» في سياق تعزيز المشهد السياحي في الإمارة، والتعريف بوجهاتها ومعالمها الحضارية.

وجاء الإعلان عن تفاصيل «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة اليوم الأربعاء، بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، ونبيل عاشور، مدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس الشارقة الرياضي، وستيف كرين، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للفوت جولف، وعلي عبدالله العارف، الرئيس التنفيذي لورلد بادل أكاديمي، وعبدالرحمن بن طليعة، مدير الشؤون التنفيذية لطيران العربية، وماسيميليانو سغليا، المدير العام للاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم (IFDA)، ونجم كرة القدم الأوكراني السباق اندري شيفتشينكو، وزياد الشرابي، المدير العام لنادي الشارقة للجولف والرماية.

وتنطلق منافسات «جولة النجوم للبادل» مساء اليوم الأربعاء، أسبوع «نجوم الكرة في الشارقة»، حيث يتنافس 16 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الدوليين على البطولة المقامة في «ورلد بادل أكاديمي» بإمارة الشارقة، على أن تتبع يوم غدٍ الخميس بجولة سياحية للوقوف على المشهد التنموي لإمارة الشارقة بشكل عام، والسياحي والرياضي بشكل خاص، وتعريف النجوم بما تحظى به الإمارة من خيارات سياحية وترفيهية واسعة.

وتستكمل بعد غدٍ الجمعة فعاليات الأسبوع، بإقامة «ليلة النجوم» في مباراة ودية يحتضنها استاد نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 23 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين، أبرزهم الإيطاليين فرانشيسكو توتي وفابيو كانافارو وكريستيان فييري، والأوكراني اندري شيفتشينكو، والهولندي إدغار ديفيدز، والبرازيليين ديدا، وسيرجينهو.

ويسدل الستار مساء السبت المقبل، بانطلاق النسخة الثانية من بطولة «الشارقة الدولية للفوت جولف» بمشاركة 185 من أبرز اللاعبين العالميين للمنافسة على جوائز مالية تصل إجماليها إلى 30 ألف دولار.