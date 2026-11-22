استعرض بيت الحكمة في الشارقة تجربته في التعاون الثقافي مع المؤسسات التركية، من خلال معرض «جلال الدين الرومي: 750 عاماً من الغياب.. ثمانية قرون من الحضور»، الذي نظمه عام 2024 بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة التركية ومتحف مولانا في قونية، كما بحث فرص إطلاق مبادرات مشتركة مع مكتبة رامي في إسطنبول، في مجالات المعارض وتبادل الخبرات والبرامج الثقافية.

جاء ذلك خلال مشاركة المدير التنفيذي لبيت الحكمة، مروة العقروبي، في «المؤتمر الدولي لعلم المتاحف 2026»، الذي استضافته مكتبة الأمة الرئاسية في أنقرة.

واستعرضت العقروبي تجربة المعرض الذي ضم 17 قطعة تاريخية نادرة عُرضت للمرة الأولى خارج تركيا، موضحة أن الشراكة انطلقت عقب زيارة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى «اليونسكو»، إلى متحف مولانا في قونية.

وأكدت العقروبي أن التجربة قدمت نموذجاً للتعاون القائم على الثقة المتبادلة وتكامل الخبرات والرؤية الثقافية المشتركة، وقالت إن المعارض لا تقتصر على عرض التاريخ، بل تتيح إعادة اكتشافه، وفتح الحوار بين الثقافات والأجيال.

وأشادت العقروبي بالتجربة، معتبرة أن أهمية المشروعات الثقافية لا تقتصر على صون المباني التاريخية، بل تشمل إعادة الحياة إليها ومنحها دوراً فاعلاً في الحاضر والمستقبل.