«البارالمبية الوطنية» تنظم التجمّع الثاني لألعاب القوى في خورفكان

نظمت اللجنة البارالمبية الوطنية فعاليّات التجمع الثاني لألعاب القوى، التي أقيمت ضمن الموسم الرياضي 2023-2024، على ملعب نادي خورفكان، الذي احتضن لاعبي ولاعبات سبعة من أندية الدولة لأصحاب الهمم.

وبلغ عدد المشاركين الذين خاضوا منافسات أمّ الألعاب 128 لاعباً ولاعبة في رياضات دفع الجلّة، رمي القرص، رمي الصولجان، ورمي الرمح فيما يخصّ مسابقات الميدان، أمّا منافسات المضمار فقد شهدت المنافسة سباقات 100، 200، 400 و800 متر.

وإلى جانب نادي خورفكان المستضيف شارك لاعبو ستّة أندية هي أبوظبي، العين، الثقة، الظفرة، عجمان، دبيّ.