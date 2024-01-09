3 فرق تتنافس على الوصافة.. والعروبة «صدارة مريحة»

اشتدت المنافسة في دوري الدرجة الأولى على نيل المركز الثاني، بعد أن استقر فريق العروبة في الصدارة بفارق ثماني نقاط، قبل جولتين من ختام الدور الأول، إذ يتنافس الظفرة ودبا الحصن (28 نقطة)، يليهما العربي (26 نقطة) على الوصافة، أملاً في الصعود إلى دوري المحترفين.

وكانت الجولة الـ15 قد شهدت فوز العروبة على الجزيرة الحمراء 3-1، ليسجل العروبة رقماً جديداً غير مسبوق بعدم التعرض للخسارة في 14 مباراة متتالية في الدوري، منها 11 انتصاراً.

في المقابل، تغلب الرمس على الفجيرة 4-1، في نتيجة غير متوقعة، خصوصاً أن الرمس خسر في آخر 12 مباراة على التوالي بينما كان الفجيرة منطلقاً بنتائجه الإيجابية.

وتغلب الظفرة على «غلف يونايتد» 3-1، ودبا الحصن على سيتي 2-1، وفاز العربي على يونايتد بالنتيجة نفسها، والذيد على مسافي 3-1، ودبا الفجيرة على مصفوت 2-صفر، والتعاون على الحمرية 3-صفر.

وفي أبرز مشاهد الجولة، سجل لاعب دبا الحصن الدولي السابق طارق أحمد الخديم هدفاً قاتلاً في الدقيقة 89 بشكل فني جميل وقاد فريقه لثلاث نقاط ثمينة، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يتمكن فيها اللاعب نفسه من تسجيل هدف مهم في الدقائق الأخيرة، بعد أن سجل في مرمى الذيد في الدقيقة 83.

وفي مشاهد فنية أخرى، استعاد لاعب الظفرة الإنجليزي بينيك صدارة الهدافين برصيد 11 هدفاً، بعد أن سجل في مرمى «غلف يونايتد»، ومواصلة العربي لنتائجه الإيجابية، إذ لم يتعرض للخسارة في آخر ثماني مباريات، وتمكن من هزيمة يونايتد بملعب الأخير في مباراة ظهرت بمستوى فني عالٍ.

الأفضل في الجولة الـ 15

■ أفضل فريق: العروبة بقيادة مدربه البرتغالي برونو بيريرا، الذي قاد فريقه للفوز في المباراة الـ11 من أصل 14، وعززها بالفوز على الجزيرة الحمراء.

■ أفضل مدرب مواطن: جمال الحساني (الذيد)، بعد أن حقق فوزاً ثميناً على مسافي قاده للمركز السابع، بعد أن قدم الفريق مستوى فنياً مميزاً.

■ أفضل لاعب مواطن: طارق أحمد الخديم (دبا الحصن)، بعد أن سجل هدفاً في الدقيقة 89، أسهم في تحقيق فريقه فوزاً ثميناً، خصوصاً أنه شارك لاعباً بديلاً.

■ أفضل مدرب أجنبي: الجزائري فؤاد بومضل (العربي) بعد أن قاد فريقه للفوز على «يونايتد» القوي والصعب على ملعبه.

■ أفضل لاعب أجنبي: المصري حسام لطفي (التعاون)، وسجل هدفين أسهما في فوز ثمين مناصفة مع الإنجليزي بنيك أفوبي (الظفرة)، بعد أن سجل هدفاً استعاد به صدارة هدافي الدوري برصيد 11 هدفاً.

■ أفضل حارس مرمى: عبدالله علي (التعاون)، بعدما ذاد عن مرماه ببراعة، وكان مؤثراً بفوز فريقه على الحمرية.