عجمان يستضيف التجمّع الثاني للبوتشيا

استضاف نادي عجمان لأصحاب الهمم التجمّع الثاني للبوتشيا بمشاركة 33 لاعباً ولاعبة من نختلف أندية الدولة.

وحصل لاعب نادي خورفكان سالم الكتبي على المركز الأوّل في فئة «BC1»، بفوزه في المباراة النهائيّة على إميل خان لاعب نادي الثقة 8-1.

وفي فئة «BC2»، اقتنص لاعب نادي العين سالم الكعبي المركز الأول بتغله زميله في النادي حسين رابي 3-2، وفي فئة «BC3» حقّق لاعب نادي دبي خليفة احمد فوزاً صعباً على بدر الشامسي لاعب العين حيث انتهت المباراة 6-5.

وأخيرا وفي مسابقة فئة «BC4» استطاعت لاعبة المنتخب الوطني ونادي دبيّ رئيسة الفلاسي من الفوز بالمركز الأوّل للفئة، بعد تغلّبها على لاعب نادي خورفكان حمدان الكعبي بنتيجة 7-5.