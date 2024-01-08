«قوس وسهم» الحمرية يظفرة بـ 4 ميداليات في دوري الإمارات

توج فريق الحمرية للقوس والسهم بذهبيتين وبرونزيتين ضمن المرحلة الثالثة من دوري الإمارات، التي استضافها نادي رأس الخيمة يومي السبت والأحد الماضيين.

وفاز بالميداليتين الذهبيتين زايد الطنيجي (فئة الشباب) وسنيهال ديفاكار (فئة السيدات)، بينما جاءت البرونزيتين عن طريق عبد الرحمن سيتي (فئة الشباب) وغيث ناصر (فئة البراعم).

وأشاد سلطان الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، أمين السر العام، بالنتائج المحققة من فريق القوس والسهم، مطالبا بالاستمرار على النهج ذاته خلال البطولات المقبلة.