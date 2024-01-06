اتحاد كلباء يستعرض إنجازات 2023

استعرض رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء راشد الكندي، الإنجازات التي حققها منتسبو النادي في عام 2023، مؤكداً أنها كانت مميزة، ويطمحون لتحقيق إنجازات أفضل في العام الحالي.

وقال النادي في بيان صحافي أمس: «حصل النادي العام الماضي على اثنتين من فئات جوائز (الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للتميز الرياضي) وهي، جائزة النادي الرياضي الأكثر مشاركة وجائزة أفضل منسق إعلامي متمثلة في آمنة الكندي، كما فاز فريق الصالات بكأس السوبر وكأس المركز الأول في بطولة مجلس الشارقة الرياضي لكرة اليد، ونيل 264 ميدالية ملونة في التايكواندو والجودو والريشة الطائرة وألعاب القوى، والشطرنج والكاراتيه، ومراكز متقدمة في الألعاب الجماعية، مثمناً فوز لاعبي النادي بـ19 ميدالية دولية، منها برونزية بطولة آسيا للكاراتيه ونالها اللاعب علي صالح البوشي فئة الشباب مع بقميص المنتخب الوطني».

بدوره، شكر الأمين العام للنادي عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي مدربي وإداريي النادي على جهودهم في استكشاف وتطوير عدد من المواهب المواطنة.

راشد الكندي:إنجازات النادي في 2023 مميزة ونطمح للأفضل في 2024.