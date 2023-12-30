العروبة "بطل شتاء" دوري الدرجة الأولى الإماراتي

تعادل العروبة مع مضيفه الظفرة بدون أهداف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14، ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة ويضمن لقب بطل الشتاء، فيما أصبح رصيد الظفرة 25 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية الدور الأول.

وفاز العربي على ضيفه سيتي بهدف نظيف سجله البرازيلي اديلتون (67) ليصبح رصيد العربي 23 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد سيتي عند ست نقاط في المركز قبل الأخير.

وتغلب مسافي على ضيفه دبا الفجيرة 2-1، وسجل للفائز النيجيري معز أولاوالي (30 و32)، ولفريق دبا الفجيرة، الأرجنتيني غونزاليس جرمان في الدقيقة الأولى ليصبح رصيد مسافي رابعا برصيد 22 نقطة، ودبا الفجيرة 19 نقطة سابعاً.

وتعادل «غلف إف سي» مع «غلف يونايتد» بدون أهداف ليصبح رصيد الأول 17 نقطة في المركز 11 و«غلف يونايتد» 14 نقطة في المركز 14.

وتعادل الجزيرة الحمراء بملعبه مع ضيفه التعاون 2-2، وسجل هدفي الجزيرة الحمراء البرازيلي دانيلو الفيس (75 و84) بينما سجل لفريق التعاون الموريتاني ايلاي سي (25 و90)، وبذلك أصبح رصيد الجزيرة الحمراء في المركز السادس برصيد 20 نقطة ورصيد التعاون 15 في المركز 13.

وفاز مصفوت بملعبه على الرمس 3-2، وسجل أهدافه ربيع المسماري (45) والغيني الفوسيني جاساما (50 و71) بينما سجل لفريق الرمس لاعب مصفوت علي غلوم خطأً في مرماه (6) والايطالي جابريل سانتانا (61) ليصبح رصيد مصفوت تسع نقاط في المركز 15 والرمس أخيراً بثلاث نقاط.