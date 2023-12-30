شباب الأهلي يضم البرازيلي كاسكاردو

علمت "الإمارات اليوم" أن شباب الأهلي توصل إلى اتفاق مع نادي أميركا مينيرو لضم اللاعب برينو كاسكاردو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً مقابل 1.5مليون دولار بعقد يمتد إلى 5سنوات.

ويلعب كاسكاردو في خط الدفاع في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط المدافع، إذ نشأ في صفوف ناشئي بالميراس وانتقل على سبيل الإعارة إلى ابراشينا في 2021، ثم انتقل إلى أميركا مينيرو في 2022 بشكل نهائي.