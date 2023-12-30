150 مشاركاً في انطلاق مهرجان الاستدامة للجودو

نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مهرجان الاستدامة للجودو بمشاركة 150 رياضياً، وذلك بمنطقة «زوايا ووك» في الشارقة.

وجرت منافسات اليوم الأول بحضور قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبدالرحمن العويس، والراعي الرسمي الرئيس التنفيذي لـ«الطنيجي للعقارات» عبيد الطنيجي.

وتم تتويج الفائزين الأوائل في فئات البراعم (10-12 سنة)، والأشبال (14 سنة)، والناشئين تحت (16 سنة).

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة النادي أحمد العويس في تصريحات صحافية: «إن إقامة المهرجان بمسمى الاستدامة يأتي لتعزيز الجهود التي يبذلها النادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولنشر ثقافة الاستدامة الرياضية بين اللاعبين وأولياء الأمور، لما لذلك من أهمية في ابتكار الخطط الرياضية الهادفة لتطوير ممارسة الرياضة ومنها الجودو»، موضحاً أن «المنافسات شهدت مستويات فنية مميزة تعكس النقلة النوعية لرياضة الجودو في النادي».