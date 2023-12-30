كاكو لـ «العيناوية»: امنحوني الوقت.. وسأقدم أفضل أداء في 2024

وجّه صانع ألعاب العين الجديد، الدولي الباراغواياني، أليخاندرو روميرو، الشهير بـ«كاكو» رسالة عبر «الإمارات اليوم» لجماهير «الزعيم»، تعهد فيها بتحسين أدائه، وأن يظهر بأفضل صورة في عام 2024، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل أن يتحسن، كاشفاً في الوقت ذاته عن عدم رضاه عن أدائه في الفترة الماضية.

وقال كاكو إن الفترة التي قضاها مع فريق العين ليست كافية بالنسبة له حتى يصل إلى درجة عالية من التأقلم مع الفريق، وإنه مرّ ببعض الأوقات الصعبة، ولم يخض الكثير من المباريات، وقال: «الفريق لم يخض الكثير من المباريات، وبالنسبة لي احتاج لبعض الوقت، وأعتقد أنني في عام 2024 سأقدم أداء أفضل».

وتنظم جماهير العين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي استفتاءات حول أداء اللاعبين، وحينما يتعلق الأمر باللاعب كاكو، فإن حالة من الانقسام تكون بين الجماهير التي يذهب بعضها إلى ضرورة الصبر على اللاعب، في حين يرى آخرون أن الباراغواياني لم يقدم الأداء المنتظر، ويتوجب على الإدارة استبداله.

وأوضح كاكو: «أريد أن أغير الصورة عني، أرغب في أن أقدم المزيد من أجل هذا الفريق، كنت ومازلت أنا كاكو ولم يتغير شيء، في بعض الأوقات لا ألعب في وظيفتي، أنا عليّ أن أطور نفسي، وأن أكون مستعداً دائماً بشكل جيد».

وأكد اللاعب السابق لنادي التعاون السعودي، أن مصدر سعادته حينما تعلق له جماهير العين في منشوراته عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بوضع قلوب بنفسجية، وقال: «أتلقّى دائماً منهم الردود في كل مرة أنشر فيها شيئاً، يقدمون لي الدعم ويطالبونني دائماً بالاجتهاد».

وكان صانع الألعاب الدولي الباراغواياني قد فاجأ جماهير فريقه بمنشور باللغة العربية في حسابه على منصة «إكس»، عقب تعادلهم 2-2 في مواجهة اتحاد كلباء، وقد تركت الرسالة صدى طيباً لدى الجماهير، خصوصاً أنه كان اللاعب الوحيد الذي خاطبهم بعد التعثر، وقال إنه استعان بأحد أصدقائه من أجل كتابة النص باللغة العربية، مضيفاً: «طلبت منه أن يكتب لي تلك الكلمات، لقد تلقيت الكثير من الردود من جانب الجماهير، كما أنهم نشروا الكثير من القلوب البنفسجية، أنا سعيد للغاية بجماهير الفريق».

وواصل كاكو: «أعرف أن ما أقدمه ليس المستوى الذي أسعى إلى أن أظهر به، أتطلع دائماً لأن أظهر أفضل ما لدي، وبالتأكيد سأحرص على أن أجتهد باستمرار».

يُذكر أن اللاعب الدولي الباراغواياني شارك مع فريقه العين منذ وصوله في 17 مباراة في جميع المسابقات، من بينها اثنتان احتياطياً، وسجل ستة أهداف، كان آخرها الهدف السينمائي الذي أحرزه في شباك البطائح بتسديدة من زاوية مغلقة.

أليخاندرو روميرو «كاكو»:أعرف أن ما أقدمه ليس المستوى الذي أسعى لأن أظهر به.