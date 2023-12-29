«أبوظبي» و«الحارثي» بطلا «التقاط الأوتاد»

فاز سيف الحارثي بالمركز الأول في مسابقة الرمح لفئة الفردي في منافسات بطولة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لالتقاط الأوتاد، التي أقيمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية.

وحصد البطل 56 نقطة، وجاء ثانياً محمد صغير زرجار محققاً 54 نقطة، وثالثاً وليد بشير محققاً 52 نقطة.

وأحرز فريق أبوظبي المركز الأول على مستوى الفرق لفئة الرمح محققاً 194 نقطة، وجاء ثانياً فريق سلطان محققاً 186.5 نقطة، وثالثاً فريق صحاري «أ»، محققاً 179 نقطة. وتصدر سيف الحارثي أيضاً منافسات السيف لفئة الفردي، محققاً 54 نقطة، وجاء ثانياً محمد شعيب محققاً 50.5 نقطة، وثالثاً مدثر شريف محققاً 50 نقطة. وتوج فريق أبوظبي بلقب الفرق في منافسات السيف أيضاً محققاً 176 نقطة، وجاء ثانياً فريق سلطان محققاً 168.5 نقطة، وثالثاً فريق صحاري «أ»، محققاً 167.5 نقطة.

وشهد الفعاليات وتوج الفائزين عبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية والسباق، وراشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب.