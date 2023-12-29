رمسـة مـلاعب

تراجع

تساءل مراقبون عن سبب تراجع مستوى المحترف اليوناني مانولاس بشكل مفاجئ إذ ظل يجلس على دكة البدلاء في الفترة الأخيرة على الرغم من أنه نجم عالمي وكان أساسياً في الجولات الأولى من الدوري.

غموض

يتكتم نادٍ في دوري المحترفين على الإعلان عن تفاصيل إصابة لاعب أجنبي في الجولة الـ 12 من الدوري، على الرغم مما يتردد عن غيابه لفترة طويلة، إذ تفكر الإدارة في استبداله خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما يتمسك المدرب باستمراره.

أداء

قال جمهور أحد أندية المحترفين إنهم غير قلقين على فريقهم وقدرته على البقاء في الدوري، خصوصاً أن لاعبي الفريق يقدمون مستويات فنية تبشر بنتائج إيجابية في المباريات المقبلة على الرغم من الخسارة التي تعرض لها.