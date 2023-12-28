مزاد على قمصان نجوم كأس السوبر الإماراتي

تشهد مباراة كأس السوبر الإماراتي، التي ستجمع شباب الأهلي والشارقة، غداً عند الساعة 19:45 على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، إقامة مزاد على معدات وقمصان لاعبي فريقي شباب الأهلي والشارقة، ومن المقرر أن ينطلق المزاد بعد 24 ساعة من موعد المباراة، ويستمر لـ10 أيام، لتتاح الفرصة للجماهير المشاركة لفرصة الحصول على ذكرى من مباراة كأس السوبر لموسم 2023-2024.

وقالت رابطة المحترفين في بيان لها: «تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وسبق أن حظيت فعاليات المزاد السابقة بإقبال كبير في مختلف مسابقات المحترفين، منها دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أيضاً. وسيتم تخصيص عائداته للأندية المشاركة فيه، من أجل مبادراتها المجتمعية والجماهيرية».

كما أصدرت رابطة المحترفين مجلة استثنائية بمناسبة كأس السوبر.

وتضمنت المجلة تقارير منوعة عدة تقدم المعلومات والأرقام التاريخية الخاصة بالبطولة، ومشوار كلا الفريقين.

وافتتحت المجلة بكلمة من رئيس الرابطة عبدالله ناصر الجنيبي، تحت عنوان: «هذا سوبرنا» وجه خلالها رسالة للجماهير للاستمتاع بأجواء السوبر الحماسية، ورصدت المجلة عبر صفحاتها إحصاءات وأرقاماً مميزة للفريقين في طريقهما نحو السوبر، فضلاً عن إحصاءات شاملة عن تاريخ البطولة والأبطال الذين حملوا الكأس منذ انطلاقها، والعديد من المعلومات القيمة لهذا الحدث المرتقب.

وتناولت المجلة تفاصيل الحملة الترويجية والتسويقية لمباراة السوبر.