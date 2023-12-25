الكشف عن تفاصيل طواف الشارقة الدولي يوم 11 يناير

قرّرت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي 2024 في اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي عبدالملك جاني، إعلان تفاصيل النسخة التاسعة للحدث يوم 11 يناير المقبل، وذلك من خلال مؤتمر صحافي، كما اعتمدت الحملة الترويجية والمسافة الإجمالية ومسارات المراحل الخمس للطواف، الذي سيُقام على هامشه سباقان للشباب من ثلاث مراحل وسباق المعاقين، كما اطلعت اللجنة على قوائم الفرق المشاركة وراجعت تقارير اللجان الفرعية بخصوص التحضيرات الفنية واللوجستية والاطلاع على أحدث معايير النقل التلفزيوني للحدث.

جرى الاجتماع الذي تم فيه وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم وإخراج الطواف بمقر مجلس الشارقة الرياضي، وحضره مدير الطواف الدكتور ياسر الدوخي، ورئيس اللجنة الفنية والحكام، إلى جانب رؤساء اللجان الفرعية والأعضاء وممثل قناة الشارقة الرياضية لتغطية الحدث ناصر السلمان.