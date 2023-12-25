الأهلي المرهق يخشى مفـــــاجـــآت سيراميكا.. وصدام قوي بين فيوتشر وبيراميدز

سيكون استاد محمد بن زايد، اليوم، مسرحاً لمواجهتي نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي تقام بنظامها الجديد بمشاركة أربعة فرق، وتجمع المباراة الأولى عند الساعة 05:00 فيوتشر وبيراميدز، بينما تنطلق المواجهة الثانية عند الساعة 09:00 مساء، ويلتقي فيها الأهلي الذي يعاني الإرهاق بسبب مشاركته في مونديال الأندية بمنافسه سيراميكا كليوباترا.

وهي المرة الأولى التي تقام فيها كأس السوبر بمشاركة أربعة أندية، ويخوض الأهلي المنافسة بصفته بطلاً للدوري، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطلاً لكأس الرابطة، فيما تم اختيار فيوتشر بصفته صاحب المركز الرابع، علماً أنه جرى استبعاد الزمالك، بسبب عقوبة انسحابه من النسخة الماضية لكأس السوبر.

وتستحوذ مواجهة الأهلي وسيراميكا على الأنظار، نظراً للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الأول، مقارنة بالفرق الثلاثة الأخرى، كما أنه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بواقع 13 مرة من أصل 20 نسخة، مقابل أربع مرات للزمالك، ومرة واحدة لكل من طلائع الجيش وحرس الحدود والمقاولون العرب.

وعلى الورق، تبدو مهمة الأهلي سهلة في تجاوز سيراميكا كليوباترا، إذ خلال المواجهات السبع التي جمعت بين الطرفين سابقاً، لم يتذوق فيها الفريق «الأحمر» مرارة الخسارة، وهو ما يجعل كل الترشيحات تصب في مصلحته.

ويتوجب على الأهلي التغلب أولاً على عامل الإرهاق، إذ خاض الفريق مباريات ضاغطة خلال مشواره في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، توجها بالحصول على الميدالية البرونزية.

وكان حامل اللقب قد وصل إلى أبوظبي، أمس، بعد أن رفضت اللجنة المنظمة طلبه بتأجيل اللقب لمدة 24 ساعة، وهو ما سيجعل مدرب الفريق مارسيل كولر، مطالباً بالتدوير، والاستعانة بأسماء على غرار محمد مجدي أفشة، وصلاح محسن، وطاهر محمد.

بدوره، يأمل لاعبو سيراميكا في أن تتحول أحلامهم بإقصاء الأهلي من المنافسة إلى حقيقة، وأن يسهم المعسكر الذي أقامه الفريق في الإمارات على مدار ثمانية أيام، وخبرة مدربه أيمن الرمادي الطويلة في الإمارات في تحقيق المفاجأة، على الرغم من فقدان الفريق لجهود لاعبه الجزائري أحمد قندوسي بداعي (الإصابة)

وفي المباراة الأخرى، يتصدر الصراع (البرتغالي – البرتغالي) واجهة اللقب، إذ يأمل مدربا فيوتشر وبيراميدز البرتغاليان ريكاردو فورموسينيو وجايمي باتشيكو على التوالي، في بلوغ المباراة النهائية من المسابقة.

وبينما يعتمد فريق فيوتشر على لاعبه المتألق عمر كمال وزميله مروان محسن والحارس محمود جنش، فإنه على الجانب الآخر تعززت صفوف بيراميدز بعودة لاعبه رمضان صبحي، كما يتحصن الفريق بخبرات عبدالله السعيد وقدرات المهاجم الكونغولي فيستون ماييل، في حين يغيب عن صفوفه الحارس أحمد الشناوي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى، بداعي (الإصابة).

جوائز قيّمة

يحصل الفائز بلقب كأس السوبر على 250 ألف دولار إلى جانب الكأس والميدالية الذهبية، فيما ينال صاحب المركز الثاني 125 ألف دولار، وميدالية فضية، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، وصاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

نفاد تذاكر الدرجة السابعة

كشفت منصة «بلاتينيوم ليست» لحجز تذاكر المباريات عن نفاد تذاكر الدرجة السابعة، والتي تبلغ قيمتها 25 درهماً، بينما لاتزال بقية الدرجات متوافرة، وجاءت أسعار التذاكر بواقع 50 درهماً للدرجة السادسة، و75 للخامسة، و100 للرابعة، و125 للثالثة، و250 للثانية، و300 للأولى، وبلغ سعر الدرجة المميزة (بريميوم) 700 درهم، ودرجة (vip) 1000 درهم.