فوز العربي والجزيرة الحمراء في دوري "الهواة"

تعادل فريقا دبا الفجيرة ودبا الحصن بدون اهداف يوم امس ضمن الجولة 13 لدوري الدرجة الاولى ليبقى دبا الحصن في المركز الثالث برصيد (22 تقطة)، بينما تراجع دبا الفجيرة للمركز السادس برصيد (19 نقطة). ونجح العربي من قلب تأخره بهدف الى الفوز على مضيفه الذيد 2-1، اذ سجل للفائز البرازيلي اديلتون جونيور (84) وفيصل احمد (90) بينما سجل للذيد الجامايكي لامار اونيل (15)، ليصعد العربي للمركز الخامس برصيد (20 نقطة).

وفاز الجزيرة الحمراء على مضيفه "يونايتد اف سي" 2-1، اذ سجل للفائز البرازيليان فيتور دي مورا (3) و فيكتور هنريك (15)، بينما سجل لاصحاب الارض الارجنتيني لويس توريس (46)، ليصعد الجزيرة الحمراء للمركز التاسع برصيد (19 نقطة). وتجمد رصيد "يونايتد اف سي" عند (21 نقطة) في المركز الرابع.

وتعادل سيتي مع الحمرية 2-2، اذ سجل لفريق سيتي الغاني بنيامين ناتا (45) وحمد عيسى (52)، بينما سجل هدفي الحمرية المغربي عصام سحيتيت (6) والغاني جورج دوببنج (60) ليصبح رصيد الحمرية (15 نقطة) في المركز الثاني عشر ورصيد سيتي (6 نقاط) في المركز ماقبل الاخير.