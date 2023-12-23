"آيزوليت" ينتزع بطولة "آل مكتوم مايل" في أمسية "فستيف فرايدي" بـ "ميدان"

توج الحصان "آيزوليت" بشعار "آر آر آر" للسباقات، بطلاً لسباق "آل مكتوم مايل" المخصص لخيول الفئة الثانية "جروب2" لمسافة 1600 متر، وجرى امس، في الشوط الخامس والرئيس، من مهرجان "فيستيف فرايدي"، ضمن الحفل الرابع من "كرنفال سباقات دبي" بإطلالته الجديدة، التي يحتضنها مضمار ميدان العالمي.

وتضمن الحفل، 9 أشواط، رعتها "إعمار" بإجمالي جوائز بلغت 4 مليون و550 ألف درهم، ثمانية منها خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، مقابل شوط وحيد للخيول العربية الأصيل

وواصل "آيزوليت" انتصاراته، في بطولات التصنيف الرفيع في ميدان، بعد أن توج مارس الماضي بلقب "غودولفين مايل" لخيول الفئة الثانية، ضمن أمسية كأس دبي العالمي.

وحقق الجواد "آيزوليت" بقيادة الفارس تايلر غافاليوني، وبإشراف المدرب دووغ واطسون، لقب "آل مكتوم مايل"، بعد أداء رائع، تمكن من قطع خط نهاية مسار الشوط الرئيس الممتد لمسافة 1600 متر رملي، بالمركز الأول وبزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و21 جزء من الثانية، بفارق 3.5 طول، عن صاحب المركز الثاني الجواد "غولدن غول" لـ "ديل برنان"، وإشراف المدرب ذاته دووغ واطسون، وإنما مع الفارس باتريك دوباس.

وكانت أمسية "فستيف فرايداي" انطلقت بسباق الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة لخيول الفئة الأولى "جروب" لمسافة 1600 متر رملي، وتمكن من خلاله الجواد "آر بي ريتش لايك مي" المملوك لـ "فيكتورياس وفوزي ناس" من الاحتفاظ بلقبه، وتحقيق فوز رائع بقيادة الفارس أدري دي فريز، بقطع خط نهاية الشوط بزمن بلغ دقيقة و46 ثانية و9 أجزاء من الثانية بفارق 1.5 طول عن "فلاح" لهلال الخليلي، بإشراف أحمد البلوشي، وقاده الفارس عامر الراسبي للحلول بالمركز الثاني.

وفي سباق ارتجال دبي داش "ليستد" الذي شهده الشوط الثاني الممتد لمسافة 1000 متر "عشبي"، انطلقت منافسة نارية بين 12 من العدائين الأقوياء، قبل أن يتمكن الجواد "بونتوس" لإيفا نيسلانيكوفا، بإشراف ميروسلاف نيسلانيك وقيادة أنطونيو فريزو، من حصد اللقب.

وشهد الشوط الثالث، الذي خصص لمهرات عمر السنتين لمسافة 1400 متر رملي، انتزاع المهرة "منامة غولد" بإشراف مالكها ومدربها فوزي ناس وقيادة الفارس أدري دي فريز، اللقب بفارق 2.5 طول عن اقرب منافساتها المهرة "فروست آت دون" المملوكة لعبد الله المنصوري وعبد الله النابودة، بإشراف وليام نايت، وقادها الفارس وليام بيوك للمركز الثاني.

واحتضن الشوط الرابع سباق بيزنس باي شالنج "ليستد" لمسافة 1400 متر "عشبي"، وتمكن من حصد اللقب الحصان "فافورتينو" الفائز في 5 سباقات بريطانية، وقد سجل الفوز في زيارته الأولى للدولة بإشراف المدرب كيفين دي فوي وقيادة جيمس دويل، محققاً زمناً 1:22:23 دقيقة وبفارق رأس عن حامل اللقب "دانيه" لشادويل، بإشراف مصبح المهيري وقيادة جيم كرولي.

أما النسخة الجديدة من سباق الراشدية "فئة2" فقد أقيمت في الشوط السادس على مسافة 1800 متر "عشبي"، وخلالها احتفظت إسطبلات جودلفين باللقب مجدداً ليبقى في خزائنها منذ 2017، حيث تمكن "ميجرد تايم" من تحقيق الفوز بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، وحقق البطل فوزه في زمن 1:46:97 دقيقة وبفارق 3.25 طول عن "أرزينجان" لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

ونجح "أتليتيكو إل كولانو" لهاراس دو سول من الفوز ببطولة "ذا انتصار" (ليستد) لمسافة 1900 متر "رملي"، في الشوط السابع، وحقق فوزه بإشراف المدرب خوليو أولاسكواجا وقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، محققاً زمناً قدره 1:59:36 دقيقة وبفارق رأس عن "ميليتاري لو" لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري وقيادة كريستيان ديمورو.

وفي سباق دبي ريسنج كلوب كلاسيك "هانديكاب" لمسافة 2410 أمتار "عشبي" في الشوط الثامن، تمكن من تحقيق الفوز "ذهبي" لجودلفين، بإشراف شارلي آبلبي وقيادة وليام بيوك، وحقق فوزه في زمن 2:27:90 دقيقة وبفارق 2.25 طول عن "سكوتش أنتيم" لرباح للسباقات، بإشراف سايمون وإد كريسفورد وقيادة سام هتشكوت.

واختتمت الأمسية بسباق سرعة "هانديكاب - رملي" لمسافة 1200 متر، وكان الفوز به من نصيب الحصان "مورنينج" لناصر عسكر، بإشراف بوبات سيمار وقيادة ريتشارد مولن، وحقق فوزه في زمن 1:12:15 دقيقة، وبفارق نصف طول عن "الطارق" لعبد المحسن عبد الكريم، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس