لاعب العين بارك يونغ: اكتسبت الجينات الكروية من والدي

كشف لاعب فريق العين، الكوري الجنوبي بارك يونغ وو، أنه الوحيد في أسرته الذي اكتسب الجينات الكروية من والده اللاعب السابق لخط وسط نادي هانيل، أحد فرق الهواة في كوريا، وأن شقيقه اتخذ منحى آخر في حياته وأصبح صرّافاً في بنك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه بدأ مسيرته في مركز حراسة المرمى، لكن نصيحة والده حولته إلى وسط الملعب.

وحكى يونغ لـ«الإمارات اليوم»، الذي أثبت وجوده سريعاً في تشكيلة «الزعيم»، كيف أن الجينات التي اكتسبها من والده جعلت منه لاعباً محترفاً، ما قاده لارتداء قميص المنتخب الكوري الجنوبي، وقال: «لقد نشأت كأي لاعب كرة قدم عادي، بدأت وعمري وقتها ثماني سنوات، وأتذكر وقتها أنني كنت أفضل مركز حراسة المرمى، لكن والدي غير من قناعاتي وحولني إلى الدفاع».

وأضاف: «لقد اعتدت مشاهدة والدي يلعب في خط الوسط، لذلك حينما تحدث معي عن أهمية الانتقال لخانة الدفاع وافقت. اتبعت جينات الأسرة الدفاعية. لقد كان بمثابة مدربي، ودائماً ما كان يعطيني النصائح التي ساعدتني بكل تأكيد على المضي قدماً في مشواري».

وكان بارك جونغ جاي، وهو والد لاعب فريق العين (61 عاماً)، لاعباً سابقاً، وخلال مسيرته لعب لفريق هانيل، وساعدته خبرته في الملاعب على الوقوف إلى جانب ابنه، بالإشراف عليه وإخضاعه لتدريبات شاقة، رغم أنه في البداية لم تكن لديه نية لجعل ابنه لاعب كرة قدم، لكنه غير من قناعته لاحقاً بسبب عناد الابن.

وكان الوعد الذي قطعه لاعب فريق العين لوالده بأنه لن يتوقف في منتصف الطريق، وسيجتهد باستمرار ليصبح لاعب كرة قدم محترفاً. ولم يكن الطريق شاقاً أمام بارك يونغ وو، لأن جينات والده ساعدته بشكل كبير، إذ كان يجيد اللعب في جميع المراكز قبل أن يستقر على الوسط الدفاعي عقب انتقاله لصفوف فريق جامعة كونكوك.

ويشعر مشجعو فريق العين براحة كبيرة وطمأنينة لحظة وصول الكرة إلى أقدام اللاعب الكوري الجنوبي في الوقت الذي يكون فيه الفريق المنافس في وضعية الهجوم، ذلك لأنه يملك قدرات عالية في استلام الكرة وتمريرها تحت الضغط، وهو ما يجعله نقطة بداية الهجوم المعاكس.

وأعرب بارك يونغ عن سعادته بشعور الجماهير تجاه ما يقدمه من أجل الفريق، وقال: «أنا سعيد بوجود هذه الجماهير التي تحرص على تقديم الدعم لنا. هم يدفعوننا للعمل بشغف، وأنا أحب وجودهم في المدرجات وتشجيعهم للفريق».

ورداً على سؤال حول الصعوبات التي واجهته مع فريق العين باللعب في وظيفة لاعب الوسط (المحور) والاستعانة به في مركز قلب الدفاع في بعض المباريات، أكد بارك يونغ وو أنه لا يواجه أي مشكلات، وأنه في الأصل يجيد اللعب في المركزين.

وأكد الكوري الجنوبي أن جودة لاعبي فريق العين قد تم اختبارها بالفعل في المباريات التي تعرض فيها بعض لاعبي «الزعيم» للطرد، وقال: «كنا نلعب بـ10 لاعبين. صحيح أننا لم نكن نستطيع الضغط على المنافسين، لكن جودة لاعبينا جعلت النقص العددي لا يسبب أي مشكلات لنا».

وبعد مرور خمسة أشهر من انتقاله لصفوف فريق العين قادماً من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، أكد اللاعب أنه وقع في حب مدينة العين لهدوئها، مضيفاً: «لدي زملاء رائعون ومدرب جيد، وأعتقد أننا في الموسم الحالي قادرون على السير في الطريق لحصد الألقاب. نحن لا نركز على منافسة واحدة بل ننافس على جميع الألقاب المحلية والآسيوية».

زملائي في المنتخب يسألونني عن العين

كشف بارك يونغ أن زملاءه في المنتخب الكوري الجنوبي يسألونه دائماً عن العين، وأنهم حريصون على معرفة كل شيء سواء عن النادي أو المدينة، وقال: «لقد أخبرتهم بأن المدينة هادئة، وأن عليهم الحضور لزيارتها والتعرف إلى معالمها السياحية كذلك».

بطاقة شخصية

.. الاسم: بارك يونغ

.. الجنسية: كوريا الجنوبية

.. تاريخ الميلاد: 10-09-1993

.. الأندية التي لعب لها: كونكوك يوني - سيؤول - أولسان هيونداي - غيمتشون سنغمو - أولسان هيونداي.

.. المركز: وسط ارتكاز - قلب دفاع

.. الطول: 1.86 م

.. الوزن: 80 كلغ

. شقيق بارك اتخذ منحى آخر في حياته، وأصبح صرّافاً في بنك.

. وقع في حب مدينة العين بعد خمسة أشهر من انتقاله قادماً من أولسان هيونداي.