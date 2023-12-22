"جلف إف سي" يوقف انتصارات العروبة.. وتعادل التعاون مع الظفرة

تعادل فريق العروبة مع ضيفه "جلف إف سي" 3-3، في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري الدرجة الاولى لينجح الضيوف بإيقاف انتصارات العروبة. وسجل اهداف العروبة المالي الحساني تامبورا هدفين في الدقيقتين (45+3 و45+5) والبرازيلي سايمون (74)، بينما سجل لفريق "جلف اف سي" النيجيري وليامس عباندي في الدقيقة (16) والسنغالي رسول فوفانا (24) والمصري حازم محمد (90+1). وبذلك اصبح رصيد العروبة المتصدر بـ 32 نقطة، و"جلف اف سي" بـ 16نقطة في المركز 11.

وفي مباراة أخرى نجح التعاون في فرض التعادل على ضيفه الظفرة 1-1، اذ سجل للظفرة الانحليزي بينك افوب (18) وسجل لاصحاب الارض البحريني السيد محمد (66) ليصبح رصيد الظفرة (24 نقطة) بمركز الوصيف، والتعاون (14) في المركز (13).

وتمكن الفجيرة من قلب تأخره بهدف نظيف الى الفوز 4-1 على ضيفه مصفوت بعد ان لعب الاخير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (32) بعد طرد النيجيري اكانواه، وسجل للفجيرة الكاميروني بلايس لويك (47) والجزائري عكاشة حمزاوي (53) و(90+1) والفرنسي سيدي حامد (73)، بينما سجل لمصفوت الغامبي الفوسيني جاساما (19)، وبهذه النتيجة اصبح رصيد الفجيرة (19 نقطة) في المركز السادس، ومصفوت في المركز (14) برصيد (6) نقاط.

وحقق مسافي فوزا كبيرا على مضيفه الرمس (6-2)، وسجل للفائز البرازيلي فرانسيفالدو ليما هدفين (8 و46) والصربي اندريا رادوفانوفيك هدفين (19 و58) و الكاميروني لافيسا مونيتاه (59) والزامبي ليونز ايمانويل (73)، فيما سجل لاصحاب الارض لويز ويلتر (70) والايطالي جابريل سانتانا (79)، ليصبح رصيد مسافي (19 نقطة) خامسا ورصيد الرمس (3 نقاط) اخيرا.