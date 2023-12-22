3 ميداليات عربية لـ «فتيات الإمارات»

أحرز منتخب الدراجات ثلاث ميداليات ملونة، بواقع فضية وبرونزيتين في اليوم الخامس، أمس، من البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في السعودية، وذلك خلال سباق الفردي العام للإناث والشابات، لترفع الإمارات حصيلتها في البطولة إلى 10 ميداليات، بواقع ذهبية وخمس فضيات وأربع برونزيات. ويخوض منتخبا الرجال، وتحت 23 سنة، اليوم، أقوى سباقات البطولة (الفردي العام)، بقيادة أحمد المنصوري. وينافس المنتخب على ميداليات الفئتين، لما يضمه من نخبة مميزة من أفضل الدراجين، بينما تختتم البطولة غداً بسباق الفردي العام للشباب والناشئين.

وأحرزت مروة سلمان الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 40 كيلومتراً بزمن 1:15.59 ساعة، بعد منافسة قوية حتى خط النهاية مع سهام بوصبا، وجاءت لانيا سابير من سوريا في المركز الثالث، لتحصد مروة سلمان ثاني ميدالية فضية فردية لها في البطولة العربية في الرياض بالسعودية، كما حصل منتخب الشابات على المركز الثالث والميدالية البرونزية في ترتيب الفرق خلف المنتخبين الجزائري والتونسي. ومثلت المنتخب مروة سلمان ورناد اليافعي وعلياء حسن. وفي سباق الفردي العام تحت 23 سنة، نجحت زهرة حسين في الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.