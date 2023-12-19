تتويج أبطال المرحلة الثانية من «تحدي باها أبوظبي»

اختُتمت أول من أمس المرحلة الثانية من «تحدي باها أبوظبي»، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO، في صحراء ليوا بالقرب من تل مرعب بمنطقة الظفرة. أقيم التحدي تحت مظلة «أبوظبي 360»، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، بمشاركة مجتمعية كبيرة، ونخبة من عشاق رياضة المحركات من جميع أنحاء العالم. وفاز الشيخ سعيد آل مكتوم بالمجموع العام لفئة السيارات، بعدما قطع مسافة 90 كم في 57:22 دقيقة، وحل عاطف الزرعوني ثانياً بزمن قدره 01:09 ساعة، وجاء سيف بن سيفان ثالثاً بزمن قدره 01:11 ساعة. وفي فئة الدراجات النارية، فاز آرون ماري بالمجموع العام، بعدما قطع مسافة السباق في 01:12 ساعة، تلاه محمد البلوي 01:13:43 ساعة، وأليكس مكنيز 01:13:47 ساعة. وتوج الفائزين مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، ومدير إدارة الرقابة والامتثال في مجلس أبوظبي الرياضي بدر العلي، والمدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ماهر البدري.

وتقام المرحلة الثالثة من التحدي في 24 يناير المقبل، ويتم الإعلان عن فتح باب التسجيل وتفاصيل المرحلة خلال الفترة المقبلة.