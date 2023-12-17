ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي

اختتمت النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، حيث شهد اليوم الختامي وكرم الفائزين، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، راعي البطولة. وتألقت خيول مربط دبي بثلاثية ذهبية، بينما ذهبت بقية الألقاب الى كل من خيول الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومطر الكتبي، وعليان الهاجري حيث نال كل منهم لقب ذهبي. وحصل مربط دبي للخيول العربية على سيف الفجيرة الذهبي، لحصوله على أكبر عدد من الألقاب الذهبية والفضية والبرونزية خلال البطولة.

ونالت المهرة "دي آسرة" لمربط دبي، اللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات. واحتل المركز الأول في بطولة الأمهار عمر 2 و3 سنوات، ونال اللقب الذهبي "فائز الباهية" لمطر محمد الكتبي. وحازت على اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، "الأريام حربة" للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

وتوشحت "هلهولة الهواجر" لعليان الهاجري بذهبية الأفراس. وظفر "دي بركان" لمربط دبي، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة. واعتلى "دي شرط" لمربط دبي، صدارة بطولة الفحول ونال الذهب.

وسبقت أشواط البطولات المنافسات التأهيلية للفحول، وتصدر "ايه ال ار تحدي" لمحمد يوسف الرشيد، فئة الفحول عمر 4 سنوات وما فوق "أ". وتصدر "ميسم الهواجر" لسعيد الشامسي، القسم "ب". وحصل "الأريام بارع" لاسطبلات الأريام، على المركز الأول في القسم "ج" آخر الأشواط التأهيلية للبطولة.