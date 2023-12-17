انطلاق سباق «الدراج ريس» في مهرجان ليوا اليوم

أبوظبي - الإمارات اليوم

تدخل اليوم فعاليات «مهرجان ليوا الدولي» يومها العاشر مع انطلاق «الدراج ريس للدراجات»؛ وهي إحدى البطولات الكبيرة، التي تشهد مشاركة قوية، وحضوراً من الأبطال والمحترفين على مستوى المنطقة. وتستمر فعاليات وسباقات المهرجان اليومية إلى 31 الجاري، وتقام في منطقة تل مرعب بمنطقة الظفرة. وتشارك اليوم في تحديات «الدراج ريس للدراجات» فئات (الوكالة يو تي في، الفئة المفتوحة، المعدلة يوتي في، البقي، والعجلتين وكالة)، وتقام المنافسات في المنطقة المخصصة لدراجات الدراج ريس، وعبر مسار تم إعداده وتجهيزه بشكل خاص لفئات الدراجات المشاركة في التحدي الكبير. ويدخل المشاركون كافة اليوم أجواء محاولات الوصول إلى كسر الأرقام القياسية مع انطلاق كل دراجة على حدة على مضمار يبلغ طوله 91 متراً، ويتم تسجيل الزمن الأفضل لكل دراجة في كل فئة، مع إعطاء كل دراجة محاولتين ضمن الفئة التي تتم المشاركة من خلالها.