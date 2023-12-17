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تجديد

غياب

تنتظر إدارة شركة الكرة بأحد أندية المحترفين فترة التوقف المقبلة لفتح ملف التجديد لستة لاعبين من الفريق الأول، ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، على ضوء التقرير الذي سيقدمه المدرب.

يفتقد فريق الوصل لخدمات نجمه الأول فابيو ليما خلال المباراة المقبلة ضد شباب الأهلي، بعدما حصل على بطاقة صفراء، أمس، في مباراة كلباء، وهو ما سيجبره على الغياب بسبب تراكم البطاقات.

قال مدرب لفريق في دوري الشباب إن لديه فريقاً متمكناً فنياً، بفضل المواهب التي يضمها، وأنه لو تم الاعتماد على عدد من لاعبيه ضمن الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى فإنه قادر على تقديم مباريات قوية.