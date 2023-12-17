فضيتان وبرونزية للمنتخب في ختام مونديال الرماية البارالمبية

العين - الإمارات اليوم

أُسدل الستار أمس، على منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية بمدينة العين؛ حيث نال المنتخب في اليوم الأخير فضيتين وبرونزية. وجاءت الفضية الأولى لعبدالله العرياني في مسابقة (50 متراً بندقية ساكتون وضعية الراقد مختلط فئة SH1). وفي مسابقة الفرق نفسها، تمكن المنتخب المكون من العرياني وسيف النعيمي وعبيد الدهماني من نيل الفضية، بينما فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الفريق الكوري الجنوبي، وتم حجب الميدالية البرونزية؛ لعدم اكتمال عدد الفرق المشاركة في المسابقة. وجاءت ثالثة ميداليات المنتخب من خلال برونزية سيف الظاهري في مسابقة (البندقية 50 متر ساكتون وضعية الراقد مختلط إعاقة جسدية SH2)، بينما تمكن الفرنسي تانجوي ديلافروست من نيل المركز الأول والذهبية، وعادت الفضية إلى الكوري الجنوبي باك سون جو.